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НовостиОбщество1 марта 2023 15:03

Ремонт трамвайных путей завершили на Заневском проспекте в Петербурге

Он начался в конце ноября 2022 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ремонт трамвайных путей завершили на Заневском проспекте в Петербурге

Ремонт трамвайных путей завершили на Заневском проспекте в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Заневском проспекте в Петербурге завершен ремонт трамвайных путей. Их заменили от моста Александра Невского до Заневской площади. Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,26 километров.

- Ремонт начался еще в конце ноября 2022 года. Работники демонтировали трамвайное полотно, заменили рельсошпальные решетки. 1 марта пути обкатали и запустили регулярное движение трамваев, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Когда на улице станет теплее, подрядчик проведет работы по восстановлению благоустройства. До этого трамвайные пути на участке ремонтировали более 20 лет назад. В этот раз решение о ремонте было принято из-за закрытия станции метро «Ладожская», которое запланировано на 4 марта.