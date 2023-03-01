В Ленобласти будут судить 19-летнего студента на BMW, сбившего полицейских

19-летний парень задержан. Фото: vk.com/dorinspb

Во Всеволожском районе Петербурга 19-летнего парня обвиняют в том, что он сбил на машине двух сотрудников полиции. Молодого человека на BMW задержали 26 февраля. Он гнал по внутреннему кольцу КАД.

- Когда сотрудники полиции потребовали остановиться, парень резко наехал на них на машине. Таким образом, он выражал недовольство, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

После этого 19-летнего студента задержали. Ему предъявлено обвинение. Сейчас парень находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, полицейским пришлось останавливать парня выстрелами. Лихач гнал со скоростью в 200 километров в час. После задержания он рассказал, что машину ему подарил отец просто за то, что он – его сын. А выстрелов и требований остановиться горе-водитель якобы не слышал.