Объем инвестиций в недвижимость Петербурга за год превысил 100 млрд рублей

В два раза вырос интерес инвесторов к гостиничной недвижимости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Петербурге объем инвестиций в недвижимость превысил 100 миллиардов рублей. В готовые объекты было вложено 45,3 миллиарда рублей. А остальные деньги ушли на площадки под девелопмент.

- Объем инвестиций в недвижимость составил 104,9 миллиардов рублей. В два раза вырос интерес инвесторов к гостиничной недвижимости. Вложения в эту сферу достигли 7,3 миллиардов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы NF Group.

Значительно больше денег стали вкладывать в участки, где только планируется построить гостиницы. В 2021 году на такие цели инвестировали всего 0,2 миллиарда рублей, а в 2022 - уже 2,3 миллиарда.

По прогнозам экспертов, в этом году инвесторы будут вкладывать деньги в покупку имущества уходящих с российского рынка иностранных компаний.