Суд обязал известную феминистку из Петербурга вернуть дочь отцу

Феминистка Леда Гарина вернет дочь бывшему мужу Александру Очередному. Фото: СОЦСЕТИ

Приморский районный суд обязал Леду Гарину вернуть дочь бывшему мужу Александру Очередному. В ходе заседания суд опросил ребенка по видео связи. Девочка ответила, что хочет жить с отцом в России. По словам феминистки, брак был расторгнут еще в 2014 году и общению дочери с отцом она не препятствовала, но в начале марта она эмигрировала в Грузию вместе с дочерью. Отец прилетел в Тбилиси в апреле и увез ребенка в Россию без ведома матери. В конце августа Леда Гарина вернулась на родину и забрала дочь обратно в Грузию.

- Очередной пояснил суду, что Гарина незаконно, несмотря на установленный запрет, вывезла дочь и препятствует их общению, - приводит слова отца объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По словам Александра, с сентября девочка просится домой и ей с трудом дается учеба в школе при посольстве, где преподают на английском языке. В результате суд встал на сторону отца.