Телефонные мошенники выманили 10 тысяч долларов у 82-летней петербурженки

Потерпевшая пенсионерка обратилась в полицию
Фото: Артем КИЛЬКИН
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки 10 тысяч долларов. 82-летняя жительница Петербурга поверила, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в помощи. Злоумышленники начали названивать пожилой женщине с самого утра 28 февраля.
- Неизвестный мужчина напугал пенсионерку, что дочь стала виновницей аварии и ей грозит задержание. Чтобы уберечь дочь от уголовной ответственности, петербурженка была готова заплатить, - пишет «Мойка 78».
Доверчивая пенсионерка передала курьеру 10 тысяч долларов, что на нынешний курс составляет более 750 тысяч рублей. И только после этого она все-таки догадалась позвонить дочке. Тогда пожилая женщина поняла, что ее обманули.
В полиции потерпевшая не смогла вспомнить приметы курьера. Сказала лишь, что он был ростом 170 сантиметров и в медицинской маске.