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НовостиПроисшествия1 марта 2023 17:06

В Петербург доставили двухлетнего мальчика, пострадавшего в жуткой аварии на трассе М-11

У малыша переломаны обе ноги
Анастасия НУРАДИЛОВА
Двухлетний малыш сильно переломал обе ноги

Двухлетний малыш сильно переломал обе ноги

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Педиатрического университета спасают еще одного ребенка, пострадавшего в аварии на трассе М-11 «Нева». Жуткое ДТП произошло 22 февраля. 15-летняя девочка с переднего сидения вылетела на улицу через окно и пролежала в снегу около двух часов. А двухлетний малыш поломал обе ноги. За рулем была мама детей, она погибла.

- Состояние детей было настолько тяжелым, что сразу осуществить транспортировку было невозможно. Поэтому в регион вылетела группа анестезиологов-реаниматологов. Врачам удалось сначала стабилизировать состояние 15-летней девочки. 1 марта в стационар поступил ее младший брат, - сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

Двухлетний малыш находится в реанимации. На реабилитацию ему понадобится от полугода до года. Травма может отразиться на дальнейших двигательных функциях мальчика.

Девочка до сих пор остается в коме. У нее диагностированы переломы костей черепа и перелом позвоночника.