Трехэтажный завод разгорелся на 100 квадратных метров в Петербурге

На месте ЧП работают пожарные. Фото: t.me/Megapolisonline

Пожар в Василеостровском районе Северной столицы разгорелся на 100 квадратных метров. Сообщение о пожаре на 27 Линии поступило 1 марта в 19:21. Судя по картам, в здании расположен завод прецизионных сплавов.

- По предварительной информации, в 3-этажном производственном здании размерами 75 на 150 метров горит участок площадью 100 квадратных метров, - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу.

Сейчас спасатели занимаются тушением возгорания. На месте происшествия работают 20 спасателей и четыре пожарные машины. По предварительной информации, из-за огня никто не пострадал.

Напомним, в этот же день во Фрунзенском районе города вспыхнул склад. Пламя распространилось на 300 квадратных метров.