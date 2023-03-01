В Петербурге ищут 26-летнего парня, пропавшего два месяца назад

Молодой петербуржец пропал 2 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 26-летнего парня, который пропал в Петербурге два месяца назад. Ориентировка с его фотографией появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Парень 1996 года рождения пропал в Петербурге 2 января этого года. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост парня составляет 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темными волосами и карими глазами. В день пропажи на нем была надета черная куртка, темно-красная кофта и темно-серые брюки.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски петербуржца.