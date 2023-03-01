Жителей Петербурга насторожили два светящихся шара в небе

Жителей Петербурга насторожили две яркие точки в небе. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга заметили две странные точки в небе. Многие петербуржцы насторожились и даже испугались. Напуганные жители города думали, что в небе завис НЛО. Кто-то обращался в полицию. Но все оказалось намного проще.

- В небе встретились Венера и Юпитер. Это небесное явление называется соединением и является ничем иным, как красивым и впечатляющим обманом зрения. На самом деле две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга, - рассказал петербуржец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Он также объяснил, как две планеты отличить друг от друга. Юпитер будет сиять ярче Сириуса, самой яркой звезды на небе. А Венера засияет еще ярче Юпитера. Наблюдать за красивым небесным явлением можно 1 и 2 марта.