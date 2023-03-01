Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 18:45

СК проводит проверку из-за избиения школьницы учительницей гимназии в Петербурге

По предварительной информации, девочке диагностировали сотрясение мозга
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку

СК проводит проверку

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству провести проверку после информации о том, что учитель гимназии ударила ученицу. Инцидент произошел в школе Василеостровского района. После конфликта с педагогом девочка попала в больницу.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского СК представить доклад о ходе проверки. Центральный аппарат ведомства держит ситуацию на контроле, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Напомним, девочка дерзила педагогу и не отдавала ей свою тетрадь. По предварительной информации, врачи диагностировали школьнице сотрясение мозга. В администрации Василеостровского района прокомментировали, что девочка не обращалась в медкабинет. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства случившегося.