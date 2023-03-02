Более 51,5 тысячи детей родилось в Петербурге в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году появилось на свет более 51,5 тысячи малышей. Именно столько родов приняли петербургские акушеры-гинекологи за прошлый год. Об этом 1 марта 2023 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- Больше всего малышей появились на свет в Родильном доме №10. За год в медучреждении успешно прошло почти 6,5 тысяч родов. На втором месте находится Городской перинатальный центр, где за год было принято более 5,9 тысяч родов, - рассказали в комитете.

Тройку лидеров по рождаемости завершает Роддом №9, где за год было принято 5,6 тысяч родов.

Напомним, что с начала года в Петербурге теперь проводят скрининг новорожденных на 36 генетических патологий вместо пяти.