Мокрый снег и до плюс 3 градусов будет в Петербурге 2 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Весна пока что продолжится оттепелью в Санкт-Петербурге. Четверг, 2 марта 2023 года, выдастся пасмурным, слякотным, с мокрым снегом и температурой до плюс 3 градусов. При этом ожидается сильный, порой порывистый ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется в полосе теплого атмосферного фронта. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура будет в пределах 1-3 градусов тепла, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый

В пятницу тоже будет еще тепло - от нуля до плюс 2 градусов.