Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрылся утром 2 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге утром 2 марта 2023 года случился настоящий коллапс на станции метро "Площадь Восстания". В 9 часов утра на станции в вестибюле №1 перестал работать эскалатор, из-за этого пассажиры столпились на вход на станцию. Чтобы починить неисправность сотрудникам метрополитена пришлось закрыть вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

- В 9:01 часов вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» закрыт на вход из-за технической неисправности эскалатора, работает только на выход, - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров попросили пользоваться временно вторым вестибюлем, а также станцией метро "Маяковская".