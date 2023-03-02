Иномарка сбила коляску с ребенком в Сосновом Бору в Ленобласти

Иномарка сбила коляску с ребенком в Сосновом Бору Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области иномарка сбила коляску, в которой находился ребенок. Авария случилась утром 1 марта 2023 года в городе Сосновый Бор на улице 50 лет Октября. В итоге двухлетней девочке, которая в момент ДТП находилась в коляске, потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В половине одиннадцатого утра у дома 12 по улице 50 лет Октября автомобиль Hyndai Solaris под управлением 20-летнего гражданина Киргизии на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на коляску с двухлетней девочкой, - рассказал источник.

Ребенок был вместе с матерью, 40-летней женщиной, приезжей из Кабардино-Балкарии, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, толкая коляску перед собой.

В итоге девочку с множеством травм в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Водителя иномарки задержали и возбудили уголовное дело.