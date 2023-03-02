6-летняя девочка разбила голову, катаясь с горки под Петербургом

Во Всеволожском районе 6-летняя девочка разбила голову при катании с горки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь девочке, которая разбила голову, катаясь на ватрушке с горки. Все произошло днем 1 марта 2023 года в деревне Мистолово во Всеволожском районе Ленинградской области. Девочка скатилась с горки и врезалась в столб прямо головой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около полудня в деревне Мистолово, у дома 25 по Горной улице шестилетняя девочка в присутствии родителей каталась на тюбинге и врезалась в столб, - рассказал источник.

Состояние девочки оказалось тяжелым и родители вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Райхфуса с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным переломом.

На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей.