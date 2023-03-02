Убийца показал на видео, как зверски забивал 18-летнюю девушку в Петербурге более 20 лет назад Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге спустя 21 год следователи раскрыли зверское убийство 18-летней девушки. Тело студентки было найдено 16 марта 2002 года у дома 4 по Фонарному переулку в центре города. Долгие годы полиция не могла найти убийцу, но 1 марта 2023 года он был наконец-то вычислен и обнаружен. Во время следственного эксперимента подозреваемый показал, как избивал и убивал девушку.

- Я нанес два удара в лицо, после она упала. Она защищалась. Я ударил еще и начал душить, - рассказал мужчина на видео.

Как оказалось, убийца и жертва знали друг друга. Они бывали в общих компаниях, иногда ходили на дискотеки. 15 марта 2002 года мужчина, которому тогда было еще 28 лет, позвал ее в клуб. Но по пути девушка передумала и сказала, что лучше пойдет домой. Будучи пьяным, мужчина поссорился с подругой, избил ее, изнасиловал, после чего задушил и бросил труп на улице, а сам сбежал.

Известно, что последние три года мужчина жил затворником, нигде не работал и жил на пенсию своего отца. По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемый вину признал.