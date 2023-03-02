Уголовное дело возбудили на студента-лихача на BMW, устроившего погоню на КАД Петербурга

В отношении водителя-лихача, пытавшегося уйти от погони, возбуждено уголовное дело Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на студента-лихача, который устроил гонку по КАД. Сам инцидент произошел еще в ночь на 26 февраля 2023 года. Гонщик не только быстро катался по дорогам, но и наехал на двух полицейских, когда его попытались задержать. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Почти в 2 часа ночи на улице Заневский пост во Всеволожском районе Ленобласти экипаж полиции заметил BMW, который гонял по улицам. Было организовано преследование. На КАД машина остановилась, но когда к машине подошли полицейские, нарушитель резко тронулся с места, задев двух полицейских. Преследование было продолжено, - рассказали в полиции.

В итоге машину остановили, водителя задержали. Им оказался 19-летний студент. По факту нанесения травм полицейским на парня возбудили уголовное дело.