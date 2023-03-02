КГИОП попросил полицию проверить снос «Сестрорецкого курорта» в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге комитет по охране памятников (КГИОП) обратился в полицию Курортного района города с просьбой проверить снос "Сестрорецкого курорта". О том, что один крупный застройщик начал демонтаж третьего корпуса пансионата стало известно 28 февраля 2023 года. Однако разрешения на это не было.

- В связи с поступлением 28 февраля информации о демонтаже здания в Сестрорецке направлено предостережение в адрес правообладателя и застройщика о недопустимости нарушения обязательных требований и приостановлении работ до момента определения КГИОП историко-культурной ценности зданий, - рассказали в комитете.

Известно, что 21 и 22 февраля в комитет поступили заявления о признании зданий санатория объектами, обладающими признаками памятников. Поэтому снос зданий временно запрещен. Следственный комитет потребовал от застройщика приостановить демонтаж здания.