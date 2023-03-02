Петербургский холдинг AAG выставил на продажу участок на Матисовом острове

При лучшем раскладе за участок можно выручить 540 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский инвестиционно-строительный холдинг AAG решил продать участок на Матисовом острове. Компания предпринимателя Александра Завьялова рассчитывает выручить за землю до 540 миллионов рублей. Однако по словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, продать участок может быть не так просто - сказываются неблагоприятное окружение и сниженный спрос на землю.

На территории площадью 0,2 га, расположенной на пересечении Матисова переулка с набережной реки Пряжки, можно построить до 8-9 тысяч квадратных метров жилья комфорт-класса. Эксперты уверены, что инвестиции в будущие проекты могут составить до миллиарда рублей.

Холдинг, основанный в 2007 году, занимается строительством жилья, подрядными работами, fee-девелопментом.

- На начало прошлого года в стадии строительства у нее находилось 48 тыс. кв. м недвижимости, - уточняет «Ъ-СПб».

В портфеле у компании имеются жилые комплексы на Васильевском острове и в Красногвардейском районе, территория фабрики «Красное знамя» в Петроградском районе.