Петербург поделился с регионами опытом сбора опасных отходов

Петербуржцы активно пользуются услугами экомобилей и экопунктами приема отходов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский комитет по природопользованию поделился с коллегами из регионов своим опытом сбора опасных отходов. Чиновники описали наработки на московском заседании рабочей группы по мониторингу создания инфраструктуры для обращения с отходами. Как сообщила пресс-служба Смольного, доклад слушали депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители «Росатома» и других крупных структур.

Зампредседателя комитета Михаил Страхов отчитался, что за 2022 год в Петербурге приняли 171 тонну опасных отходов от населения. Система сбора принимала батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы. В экологические пункты приема и экомобили за тот же год заходили более 48 тысяч горожан.

- Комитет поддерживает инициативы ФГУП «ФЭО» по централизации приема опасных отходов от населения путем создания реестра мест приема таких отходов. При этом проект Правил нуждается в дальнейшем обсуждении, - заявил Михаил Страхов.

По мнению чиновника, вопросы приема опасных отходов должны решать уполномоченные исполнительные органы власти, а не органы местного самоуправления. Также Страхов подчеркнул, что ответственность между управляющими компаниями и органами местного самоуправления нужно грамотно разделить.