Вход в Царское Село станет бесплатным 8 марта для женщин и девочек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музей-заповедник Царское Село в Санкт-Петербурге поздравит женщин и девочек с 8 марта. В честь Международного женского дня вход на экспозицию в Ратной палате будет совершенно бесплатным. На выставке представлены мундирные платья супруги и дочерей Николая II, а также посуда и предметы походного быта начала прошлого века, одежда сестер милосердия. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

- Здание Государевой Ратной палаты император Николай II задумал как пантеон воинской славы. Сейчас здесь располагается единственный в современной России музей Первой мировой войны. Экспозиция строится главным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников тех событий, документах и фотографиях, - рассказали в музее.

Напомним, что экспозиция будет открыта с 10:00 до 18:00 часов, а касса и вход посетителей работают до 17:00 часов.