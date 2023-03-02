Пять человек стали кандидатами на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило список кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». В этом году в него вошли сразу пять человек. Среди них - народная артистка Эдита Пьеха, которая была номинирована почти два десятка раз. Об этом 2 марта 2023 года сообщили в пресс-службе городского парламента.

- В список кандидатов вошли: Эдита Пьеха — народная артистка СССР, певица; Надежда Строгонова — заслуженный ленинградский педагог, блокадная учительница; Юрий Кормилицин — заслуженный инженер России, конструктор подводных лодок; Валерий Селиванов — блокадник, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни»; Михаил Спиридонов — доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, русского географического общества и Ассоциации полярников Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении.

Напомним, что присвоение почетного звания традиционно проходит накануне Дня города, который отмечается 27 мая.