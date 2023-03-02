Холдинг AAG опроверг продажу участка на Матисовом острове в Петербурге

В холдинге AAG отрицают продажу проекта на Матисовом острове. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Холдинг AAG опроверг информацию о продаже участка на Матисовом острове в Санкт-Петербурге. Наоборот, владелец собирается начать строительство и ждет разрешение от Госстройнадзора. Об этом 2 марта 2023 года сообщили в пресс-службе холдинга.

- За два года мы полностью подготовили градостроительную документацию по данному проекту, согласовали обязательства по строительству социальной инфраструктуры. Сейчас готовим документы для подачи в Госстройнадзор на получение разрешение на строительство жилья. Нам удалось сделать очень качественный проект. Вписать его в стилистику Коломны — одного из старейших районов Северной столицы, - рассказал директор холдинга Александр Завьялов.

Отмечается, что это будет 9 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса. В компании отмечают, что строительство в Коломне очень перспективно, так как это и центр города, но при этом очень тихое место.