Полиция ищет напавших со стрельбой на мужчину в Калининском районе Петербурга

Полиция ищет напавших со стрельбой на автовладельца в Калининском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает людей, которые со стрельбой напали на мужчину в Калининском районе города. Все произошло вечером 1 марта 2023 года. В 19:53 часа в полицию позвонил 25-летний местный житель и рассказала, что в него стреляют. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Заявитель рассказал, что у дома 3 по улице Верности два человека отобрали у него его автомобиль "Киа Рио" и стреляют из травматического пистолета, - рассказали в полиции.

На место прибыл наряд. Автомобиль заявителя оказался на месте. 25-летний мужчина пояснил, что на него напали двое. Один незнакомец сел в его заведенный автомобиль, а второй начал в него стрелять. Испугавшись мужчина сбежал. В это время стрелки скрылись с места, не став угонять машину.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.