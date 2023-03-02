Более 1,2 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост заболевания коронавирусом. За сутки в городе выявили еще более 1,2 тысячи случаев заражения. Об этом Смольный сообщает 2 марта 2023 года.

- За сутки в Петербурге выявлено еще 1215 случаев заражения коронавирусом, при этом 1470 человек выздоровели. Также зарегистрировано 8 смертей, - говорится в отчете городской администрации.

В больницы за минувший день попали 146 пациентов. Выписаны были более 300 человек. Таким образом, в восьми больницах, которые принимают инфицированных, остаются заняты 1,5 тысячи коек из 2 тысяч развернутых для заболевших. В реанимации находятся 131 человек, еще 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении более 9,5 тысяч жителей города.