Пасынки и падчерицы участников СВО из Петербурга могут получить бесплатный проезд в общественном транспорте

Пасынки и падчерицы участников СВО могут оформить бесплатный проезд в общественном транспорте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге бесплатный проезд в общественном транспорте могут получить не только родные дети участников СВО, но и их пасынки и падчерицы. Об этом 2 марта 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

- Право бесплатного проезда в общественном транспорте и в поездах пригородного сообщения распространено на пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Проездной действует до 31 декабря 2023 года, - сообщили в комитете.

Получить этот проездной можно по двум адресам в офисах ГКУ «Организатор перевозок»: улица Рубинштейна, дом 32, литера А, площадь Ленина, дом 8/8. Офисы работают каждый день без перерыва с 8:00 до 19:30 часов.

Напомним, что льгота предоставляется детям до 18 лет, а также студентам, ординаторам, аспирантам, адъюнктам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме в петербургских вузах или научных организациях.