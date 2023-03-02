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НовостиОбщество2 марта 2023 13:49

Центр киберспорта построят в Петербурге к 2024 году

Он расположится на проспекте Наставников
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге построят Центр киберспорта

В Петербурге построят Центр киберспорта

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются построить Центр киберспорта. Он расположится на проспекте Наставников в доме №7. Центр организуют на базе ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье». Проект был разработан в 2021 году. Открытие планируется в 2024 году. Об этом 2 марта 2023 года сообщает газета «Петербургский дневник».

- В этом году в помещении Центра будут завершены отделочные работы, в 2024 году запланировано доукомплектование техникой и открытие, - пишет издание со ссылкой на администрацию Красногвардейского района.

В Центре будет зал для тренировок, а также проведения соревнований с присутствием зрителей. Также будут шесть залов для командных тренировок на 5-6 игровых мест каждый. Помимо этого планируется создать зоны для отдыха с приставками и платформами виртуальной реальности.