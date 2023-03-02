Бесплатный трамвай запустят на время ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге

По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 4 марта 2023 года станция метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге закроется на ремонт. Комитет по транспорту уже подготовил автобусы и троллейбусы, которые будут курсировать от станции метро, чтобы развозить пассажиров. Но помимо этого по поручению губернатора Александра Беглова будет запущен бесплатный трамвай. Об этом рассказали в Смольном.

- "Ладожская" - важный пересадочный узел для жителей и гостей города. Поставил задачу транспортным предприятиям города - обеспечить транспортную доступность на этом направлении, - подчеркнул градоначальник.

Трамваи будут развозить пассажиров от "Ладожской" до станций метро "Новочеркасская" и "Площадь Александра Невского". Транспорт будет большой вместимости.

Бесплатный трамвай-шаттл под номером 30 начнет курсировать 4 марта. Интервал движения - 4 минуты. На мосту Александра Невского для него выделен специальный коридор.