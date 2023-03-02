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НовостиОбщество2 марта 2023 13:56

Бесплатный трамвай запустят на время ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге

Такое распоряжение дал губернатор города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай

По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 4 марта 2023 года станция метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге закроется на ремонт. Комитет по транспорту уже подготовил автобусы и троллейбусы, которые будут курсировать от станции метро, чтобы развозить пассажиров. Но помимо этого по поручению губернатора Александра Беглова будет запущен бесплатный трамвай. Об этом рассказали в Смольном.

- "Ладожская" - важный пересадочный узел для жителей и гостей города. Поставил задачу транспортным предприятиям города - обеспечить транспортную доступность на этом направлении, - подчеркнул градоначальник.

Трамваи будут развозить пассажиров от "Ладожской" до станций метро "Новочеркасская" и "Площадь Александра Невского". Транспорт будет большой вместимости.

Бесплатный трамвай-шаттл под номером 30 начнет курсировать 4 марта. Интервал движения - 4 минуты. На мосту Александра Невского для него выделен специальный коридор.