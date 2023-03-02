Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 марта 2023 14:18

Экс-полицейский из Петербурга получил два года колонии за продажу личных данных пассажиров авиарейса

Мужчина не признал свою вину
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Бывший полицейский из Петербурга отправился на два года в колонию за продажу личных данных.

Бывший полицейский из Петербурга отправился на два года в колонию за продажу личных данных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший полицейский из Петербурга Константин Голубев получил два года колонии общего режима за продажу персональных данных пассажиров одного из авиарейсов, а также информации о покупке ими билетов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Следствие доказало, что сотрудник МВД из Василеостровского района подговорил коллегу вытащить данные из специальной программы «Розыск-Магистраль». При этом напарник думал, что эти сведения нужны для расследования дела, но в итоге информация попала третьим лицам. Правда, не указывается, продал экс-полицейский данные или одолжил их по доброте душевной.

- Голубев в итоге вину не признал. Прокурор просил отправить его в колонию на 3 года и 10 месяцев, но суд постановил иначе – два года исправительной колонии общего режима, - отметили в пресс-службе судов.

Бывшего полицейского тут же взяли под стражу в зале суда и повезли отбывать наказание.