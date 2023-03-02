Первый вестибюль станции «Площадь Восстания» закрыли на выход вечером 2 марта

Вестибюль №1 станции метро "Площадь Восстания" закрыли на выход вечером 2 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вестибюль №1 станции метрополитена «Площадь Восстания» закрыли на выход вечером в четверг, 2 марта. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе подземки. Сколько придется терпеть неудобства, пока неизвестно. Оказалось, что все из-за последствий часа пика.

- С 17:30 первый вестибюль «Площади Восстания» закрыли на выход из-за высокого пассажиропотока. Вестибюль работает только на вход, - коротко рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Очевидцы с места передают, что народа внутри станции действительно много. Не все успевают оперативно встать на эскалатор, попасть в вагон поезда или даже просто выйти из состава. К слову, утром 2 марта с первым вестибюлем «Площади Восстания» приключилась еще одна беда. В девять утра там сломался эскалатор. Станция временно работала только на выход. Пассажирам советовали пользоваться либо вторым вестибюлем, либо пересаживаться на «Маяковскую».