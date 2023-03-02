В Ленобласти усилят охрану правопорядка и важных объектов из-за теракта под Брянском

В Ленобласти усиливают меры безопасности из-за теракта в Брянске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти усилят охрану правопорядка и будут тщательно следить за жизненно важными объектами из-за теракта, который произошел в Брянской области утром 2 марта. Напомним, на приграничной с Украиной территории при атаке террористов погибли два человека, в том числе водитель, перевозивший детей до школы. В связи с этим в Ленобласти усиливают меры безопасности по требованию губернатор Александра Дрозденко.

- Это делается в связи с многочисленными провокациями украинских неонацистов и терактом, произошедшим в Брянской области. Поручение об усилении охраны отдано силовикам, органам исполнительной власти, а также всем службам, которые ответственны за безопасность и жизнедеятельность жителей региона и его объектов, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом Дрозденко подчеркнул, что под особую охрану нужно брать больницы, поликлиники, здания энергоблока, а также все, что связано с транспортом.