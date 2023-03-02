Девять нелегальных свалок с опасными отходами нашли в Московском районе Петербурга

Девять незаконных свалок нашли в Московском районе Петербурга. Фото: прокуратура Петербурга

Девять незаконных свалок с опасными отходами обнаружили за сутки в Московском районе Петербурга. Их фотографии опубликовала пресс-служба городской прокуратуры. По данным ведомства, на участках 17 и 42 на улице Взлетной кто-то приноровился складировать строительный мусор. Нарушителя пока не нашли, но свалки должны в скором времени убрать.

- Установлено, что всего таких свалок девять штук. Отходы на них относятся к четвертому и пятому классам опасности. Требования устранить нарушения направлены в суд. Ликвидацией должна заняться администрация Московского района. Сейчас иски рассматриваются, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Добавим, что годом ранее самым замусоренным районом Северной столицы был Невский. Тогда Смольный подсчитал число всех нелегальных свалок в городе по районам.