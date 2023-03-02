Участнику незаконной акции протеста в Петербурге дали 10 месяцев колонии за толчок полицейского

В Петербурге отправили на 10 месяцев в колонию мужчину, толкнувшего полицейского на незаконной акции протеста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участнику незаконной акции протеста, которая прошла 6 марта 2022 года в центре Петербурге, отправили на 10 месяцев в колонию за толчок полицейского. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Мужчина признал вину и просил рассмотреть дело как можно быстрее, в особом порядке. В итоге против окончательного приговора он не возражал. К слову, грозило ему до пяти лет лишения свободы.

- 6 марта 2022 года в 15:40 обвиняемый принимал участие в несанкционированном митинге у дома №2 на улице Пирогова, где толкнул двумя руками в спину полицейского. Сотрудник МВД в этот момент находился при исполнении своих обязанностей, - сообщили в суде.

Добавим, что незаконные акции протеста были в Петербурге и в 2021 году, задержания исчислялись сотнями. Многим выписывали административные штрафы, либо арестовывали до 15 суток. Было и несколько уголовных дел из-за нападений на силовиков.