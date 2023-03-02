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НовостиОбщество2 марта 2023 16:31

Выход из вестибюля № 1 станции «Площадь Восстания» открыли спустя два часа человеческой «пробки»

Станция работает в обычном режиме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Станция "Площадь Восстания" снова заработала после человеческой пробки 2 марта.

Станция "Площадь Восстания" снова заработала после человеческой пробки 2 марта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Выход из первого вестибюля станции метро «Площадь Восстания» все-таки открыли вечером 2 марта в Петербурге. Напомним, с 17:30 оттуда не выпускали людей из-за образовавшейся человеческой пробки. Поток пассажиров перенаправили на «Маяковскую» и другой вестибюль «Площади Восстания». Пробка исчезла почти за два часа.

- В 19:13 вестибюль № 1 станции «Площадь Восстания» работает в обычном режиме, - отметили в пресс-службе подземки.

Добавим, что за сутки это второй инцидент с первым вестибюлем станции метрополитена. Утром 2 марта там сломался эскалатор, который приводили в порядок около полутора часов. Пассажиров временно не пускали внутрь.