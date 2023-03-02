Суд отправил под домашний арест экс-главу Киришского района Ленобласти за махинации при благоустройстве парка

Экс-главу Киришей посадили под домашний арест по делу о махинациях при благоустройстве парка за 160 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил под домашний арест экс-главу Киришского района Ленобласти Олега Дмитриева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, бывший чиновник, зная о заключенном договоре по благоустройству «парка «Прибрежный» в Киришах на сумму 160 миллионов рублей, поручил своим подчиненным в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядчиком и заключить новый договор с другим подрядчиком через конкурсную процедуру.

Только вот на момент расторжения первого договора подрядчик уже выполнял работы на объекте в нужном объеме и в срок.

- При заключении указанного договора, Дмитриев действовал умышленно, осознавая, что вышеуказанные действия по предварительному согласованию с ООО «СК Юнит» конкурсной документации, ограничивали конкуренцию, а это запрещено антимонопольным законодательством РФ, - отмечено в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Пострадавшей компании нанесен ущерб на сумму почти 35 миллионов рублей. Следствие просило отправить Дмитриева в СИЗО, но суд отказал и избрал ему домашний арест сроком на два месяца.