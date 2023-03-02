Эрмитаж сделает 8 марта бесплатный вход в Главный штаб

Вход в Эрмитаж 8 марта будет бесплатным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эрмитаж решил устроить акцию к Международному женскому дню. В выходной день, 8 марта 2023 года, вход в Главный штаб и Главный музейный комплекс будет бесплатным для всех индивидуальных посетителей. Об этом сообщили в самом музее. Единственное условие, которое нужно соблюсти, чтобы попасть на экспозиции, - предварительная регистрации.

- Желающие попасть бесплатно в Эрмитаж 8 марта должны заранее оформить бесплатный билет на сайте музея, - отметили в музее. - Сделать это достаточно просто - на портале появилась специальная вкладка «Международный женский день 8 марта».

Посетители могут выбрать один из предложенных входов в Главный музейный комплекс, а также время сеанса. Это должно предотвратить очереди, но, скорее всего, желающих будет так много, что нужно готовиться к ним.

- Отметим, что количество билетов в одном заказе должно быть не больше трех, - добавили в Эрмитаже.

Посетить Главный музейный комплекс и Главный штаб по бесплатному входному билету можно 8 марта 2023 года в часы работы музея: с 11:00 до 18:00. Режим работы билетных кассы с 11.00 до 17.00.