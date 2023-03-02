Спасатели МЧС локализовали пожар в технопарке «Промышленная», где погиб один человек

Пожар в технопарке "Промышленная" удалось локализовать. Фото: Надежда ИСПОЛНИЕВА

Спасатели МЧС локализовали пожар, произошедший в технопарке «Промышленная» на одноименной улице в Петербурге. Напомним, выгорели 300 квадратных метров в помещениях склада текстиля. Огонь заметили в 18:05. К 19:00 ранг пожара повысили до №2. Огонь тушили 40 спасателей с помощью 10 единиц техники. Локализовать пожар смогли через три часа. К сожалению, в происшествии погиб один человек. Еще двоих госпитализировали с различными травмами, медики уточняют их состояние здоровья.

- В 21:20 пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Горел третий этаж в четырехэтажном административном здании по адресу Промышленная улица, дом 5, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины мощного пожара сейчас выясняют. На место даже выехали специалисты Роспотребнадзора для того, чтобы замерить, насколько сильно загрязнился воздух.