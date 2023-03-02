Строительство Большого Смоленского поста через Неву начнут в конце 2023 года

Большой Смоленский мост хотят начать строить уже в конце 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство Большого Смоленского моста через Неву в идеале начнется уже в конце 2023 года. Об этом заявили представители транспортного блока Смольного в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Проект переправы должны закончить в третьем квартале этого года. Так что в Смольном надеются, что после этого подрядчик оперативно начнет работы на месте. Напомним, мост будет шестиполосным и разводным. Он соединит левый и правый берега Невского района.

- Пока что проект дорабатывается. Согласно нему, мы минимизируем изъятие и снос исторических зданий при строительстве моста, - заявил в эфире директор «Дирекции транспортного строительства» Евгений Варов. – После завершения проекта он пройдет экспертизу, затем город объявит конкурс на поиск подрядчика, и победитель сразу же активно приступает к возведению переправы.

Добавим, что власти Северной столицы отложили на строительство Большого Смоленского моста 27 миллиардов рублей. К слову, это будет первый разводной мост через Неву за последние 40 лет.