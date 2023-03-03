Погода 3 марта в Петербурге будет теплой и облачной

Тепло и облачно будет в Петербурге 3 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге третий день весны окажется довольно теплым и облачным. Погода будет с плюсовой температурой, а осадки пройдут лишь в некоторых районах области. Об этом 3 марта 2023 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется на периферии циклона и его влияние на метеорологические условия будет ослабевать. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а на территории области небольшой снег местами еще пройдет, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области разброс немного побольше - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

В субботу небольшой снег и около нуля градусов.