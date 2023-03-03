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НовостиПроисшествия3 марта 2023 6:07

СК возбудил уголовное дело после пожара с погибшим в бизнес-центре на Промышленной улице в Петербурге

Еще два человека попали в больницу с отравлением угарным газом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после смертельного пожара, который произошел в бизнес-центре на Промышленной улице Кировского района. Трагедия развернулась вечером 2 марта 2023 года. В миг огонь охватил 300 квадратных метров склада текстильной продукции. В итоге погиб один человек. Об этом рассказали в ведомстве.

- По версии следствия 2 марта 2023 года после пожара в здании бизнес-центра, расположенного в Кировском районе города было обнаружено тело неизвестного человека, - рассказали в комитете.

Также на пожаре пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу с диагнозом-отравление угарным газом.

С огнем боролись более 30 спасателей. На данный момент проводятся проверки, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.