Спрос на работу со свободным графиком вырос в два раза в Петербурге за месяц

Вакансии со свободным графиком в Санкт-Петербурге стали искать на 58% чаще Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за последний месяц более чем в два раза вырос спрос на работу со свободным графиком. По данным сервиса Авито.Работа, в феврале 2023 года вакансии со свободным графиком в Северной столице стали искать на 58 процентов чаще.

- Свободный график имеет много преимуществ и для соискателей, и для работодателей. Компании часто отмечают повышение продуктивности и мотивации сотрудников, жестко не привязанных ко времени работы. Кроме того, это позволяет бизнесу быть более гибким, - отметил управляющий директор Авито.Работа Артем Кумпель.

В феврале в Петербурге было размещено более 16 тысяч таких вакансий. Больше всего таких вакансий появилось в сферах маркетинга, рекламы, PR, искусства и развлечений, фитнеса и салонов красоты. Отметим, что медианная зарплата для работников со свободным графиком - 80,5 тысяч рублей.