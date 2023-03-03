Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась почти в два раза за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю значительно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатели оказались ниже эпидемического порога. Об этом 3 марта 2023 года сообщили в управлении Роспотребнадзора Северной столицы. Так, заболеваемость гриппом за неделю снизилась на 38,5 процентов, а ОРВИ - на 52,1 процента.

- По результатам вирусологического мониторинга среди негриппозных респираторных вирусов продолжилась активная циркуляция риновирусов, РС-вируса, сезонных коронавирусов. Из вирусов гриппа было выделение вируса гриппа В, вторую неделю мониторинговых группах населения не обнаружены вирусы гриппа А, - отметили в ведомстве.

Также в управлении напомнили, что горожанам необходимо принимать меры для профилактики болезни: есть побольше фруктов, мыть руки, не общаться с заболевшими. А в случае заболевания все же не заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной помощью к врачу.