Прокуратура начала проверку после смертельного пожара в бизнес-центре на Промышленной улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге накануне вечером, 2 марта 2023 года, произошел мощный пожар в бизнес-центре на Промышленной улице. В результате два человека пострадали, один погиб. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а прокуратура Кировского района взялась за проверку. Об этом сообщили в ведомстве.

- Установлено, что 2 марта 2023 года после пожара в здании бизнес-центра на Промышленной улице обнаружено тело человека. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что всего за несколько минут огонь в бизнес-центре распространился на площади в 300 квадратных метров. Горел склад текстиля.

Причина возникновения пожара еще не установлена, этим сейчас занимаются специалисты. Личность погибшего человека также неизвестна.