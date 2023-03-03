Гимназиста отправили в СИЗО за попытку поджога военкомата в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области арестовали подростка, который пытался поджечь военкомат в Кировском районе. Несостоявшимся поджигателем оказался 16-летний мальчик, ученик одной из гимназий Санкт-Петербурга, который на выходные приезжает домой в Отрадное. Об этом 3 марта 2023 года рассказали в Следственном комитете.

- 28 февраля несовершеннолетний, находясь у здания Военного комиссариата города Кировск Ленинградской области, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, используя в качестве орудия преступления предмет - бутылки с зажигательной смесью, бросал их в дверь здания военкомата. Однако довести свой преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам, - рассказали в комитете.

Сейчас подросток находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.