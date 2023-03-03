СК предъявил обвинение в жестоком убийстве петербуржцу, задушившему жену на глазах у детей

В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своей жены Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчине, задушившему жену на глазах у детей, предъявили обвинение в убийстве. Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 февраля 2023 года в одной из квартир дома на проспекте Просвещения. После убийства мужчина попытался покончить с собой. Об этом сообщили в следственном комитете города.

- Мужчина в ночь с 26 на 27 февраля 2023 года в ванной комнате квартиры одного из домов по проспекту Просвещения, в ходе ссоры задушил свою 37-летнюю жену, после чего пытался покончить с собой, нанеся себе резаные раны ножом, был госпитализирован в больницу, где находился в реанимации, - сообщили в комитете.

Сейчас уже мужчину перевели из реанимации и задержали. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование убийства продолжается.