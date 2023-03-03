Полиция начала проверку после серьезного травмирования школьника в автобусе в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства получения травм 9-класником в рейсовом автобусе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после того, как школьник получил серьезную травму в автобусе. Днем 2 марта 2023 года 16-летний мальчик выходил из рейсового автобуса на улице Композиторов. Водитель не убедился в том, чтобы все пассажиры вышли, закрыл двери и начал ехать. Подросток оказался зажат дверьми. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 16:22 у дома 18 по улице Композиторов водитель рейсового автобуса «Лиаз», 1964 года рождения, при высадке пассажиров не убедился в том, что пассажиры осуществили высадку и посадку и зажал дверьми выходящего мальчика, после чего отъехал с застрявшим в двери пассажиром, - рассказали в полиции.

В итоге мальчик с множеством травм и переломом ноги попал в больницу.

Известно, что водитель в 2022-2023 годах 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.