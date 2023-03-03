Мать-гонщица отправила в больницу 4-летнюю дочь, устроив ДТП с трамваем в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая, в котором пострадала 4-летняя девочка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мать-лихачка устроила ДТП с трамваем и отправила свою дочь в больницу. Авария произошла утром 2 марта 2023 года на проспекте Солидарности. Женщина не справилась с управлением и врезалась в трамвай. В итоге пострадала ее четырехлетняя дочь. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 08:08 у дома 25 по проспекту Солидарности 31-летняя водитель машины "Киа Рио" не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении трамваем под управлением 33-летнего водителя, - рассказали в полиции.

В итоге четырехлетняя дочь гонщицы в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в детскую городскую больницу.

Известно, что мать девочки в прошлом году шесть раз привлекалась административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудниками полиции проводится проверка.