Мужчину дважды сбили машины на ЗСД в Петербурге

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на ЗСД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На ЗСД Санкт-Петербурга мужчину дважды переехали машины. Трагическая авария произошла утром 2 марта 2023 года на 10-м километре скоростной трассы. Погибшим оказался водитель "КАМАЗа", который вышел на проезжую часть. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 11:50 часов в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая рассказала, что сбила человека, который находился на проезжей части на ЗСД рядом с припаркованным "КАМАЗом". После этого сбитого человека еще раз переехал автомобиль "Хендай". Однако водитель авто сразу же скрылся с места ДТП, - сообщили в полиции.

Выяснилось, что погибший - водитель грузовика, 34-летний мужчина. От травм он скончался на месте.

Спустя полчаса после ДТП у дома 22 по Кантемировской улице полиция остановила скрывшийся автомобиль. За рулем находился 37-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев. Сейчас проводится проверка.