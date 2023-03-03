Пьяный мужчина признался в изнасиловании беременной 16-летней падчерицы в Ленобласти

Пьяный житель Ленобласти признался в изнасиловании и беременности падчерицы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что он изнасиловал 16-летнюю беременную падчерицу. Звонок с чистосердечным признанием поступил в службу 112 в пятом часу утра 2 марта 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 36-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что изнасиловал дочь своей сожительницы. Вскоре к ним домой приехал наряд. Стражи порядка установили, что мужчина живет с 37-летней женщиной, у которой есть 16-летняя дочь, - рассказал источник.

Оказалось, что в конце декабря 2022 года девочка рассказала матери, что беременна, а ранее ее изнасиловал некий знакомый, в семье которого она подрабатывала няней. Также девочка ранее рассказывала матери о своей симпатии к отчиму.

Ночью 2 марта в семье произошел пьяный скандал. Женщина устроила сцену ревности. В итоге мужчина психанул, позвонил в полицию и оговорил себя.

Девочку же отправили в родильный дом и обследовали. Оказалось, что она не только не беременна, но еще и невинна.