Пропавшую по дороге из школы девочку разыскивают в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге без вести пропала 15-летняя девочка. Родные подростка обратились в полицию и к волонтерам-поисковикам. Оказалось, что девочка пропала по пути со школы 2 марта 2023 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не сообщается. Об этом рассказали в организации "Лиза Алерт".

- Внимание, пропала 15-летняя девочка. 2 марта она не вернулась из школы, - говорится в объявлении о пропаже подростка.

Известно, что девочка ростом 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы у нее черные, глаза тоже темные. В день пропажи была одета в белую куртку, черные брюки, кроссовки и белую шапку. С собой был черный рюкзак.

Сейчас ориентировка на девочку распространена в интернете. Волонтеры просят горожан о любой помощи с поисками ребенка.